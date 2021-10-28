В «Руспродсоюзе» прокомментировали ситуацию с мандаринами из Турции

Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Ирина Нагайцева прокомментировала ситуацию с поставками мандаринов в Россию из Турции.

«Запрет на поставку, выданный одному конкретному предприятию, на рынке в целом никак не отразится. Выпадающие объёмы могут заменить как поставщики из самой Турции, так и других стран», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, ситуация с ценами на мандарины в опте стабильная — продажи ведутся в пределах 114—170 рублей за килограмм, в зависимости от объёма партии и страны происхождения.

Со своей стороны, исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков в беседе с телеканалом «360» также отметил, что сложившаяся ситуация на рынок сильно не повлияет.

«Очень хорошо, что Роспотребнадзор занялся проверкой остаточного содержимого пестицидов и ядохимикатов в той продукции, которая к нам завозится извне», — добавил он.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз турецких мандаринов на территорию России из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос» в целях недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Как уточнялось, нарушения нашли в продукции турецкого производителя фруктов и овощей Fikret Degirmenci.