Страны ЕС могут обсудить поставки российского газа на саммите

Поставки газа из России в Евросоюз, возможно, будут обсуждаться на саммите государств ЕС 21 октября. Об этом сообщил журналистам чиновник в структурах власти объединения.

«Будет ли обсуждаться Россия? Предположу, что да», — цитирует его РИА Новости.

Как пишет агентство, ожидается, что лидеры ЕС начнут саммит с обсуждения ситуации с ростом цен на энергию и мер, которые можно принять.

20 октября цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. кубометров.

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти ФРГ внимательно наблюдают за ситуацией на газовом рынке в ЕС и находятся в постоянном контакте с Россией.