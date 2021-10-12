Financial Times: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию

Молдавское правительство намерено договориться с ЕС о дополнительных закупках газа через территорию Румынии из-за сокращения поставок со стороны «Газпрома».

Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, Молдавия просит у Брюсселя экстренных поставок газа и хочет с помощью ЕС добиться изменения порядка поставок румынского газа, однако в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд.

Ранее вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну рассказал, что республика желает подписать долгосрочный контракт по поставкам газа с «Газпромом» по выгодным ценам, однако рассматривает и варианты поставок из Румынии или других стран Евросоюза, а также с Украины.

30 сентября контракт на поставку российского газа в Молдавию был продлён до конца октября. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре.