Financial Times: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию

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Молдавское правительство намерено договориться с ЕС о дополнительных закупках газа через территорию Румынии из-за сокращения поставок со стороны «Газпрома».
Financial Times: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
  • Reuters
  • © Laszlo Balogh/File Photo

Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, Молдавия просит у Брюсселя экстренных поставок газа и хочет с помощью ЕС добиться изменения порядка поставок румынского газа, однако в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд.

Ранее вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну рассказал, что республика желает подписать долгосрочный контракт по поставкам газа с «Газпромом» по выгодным ценам, однако рассматривает и варианты поставок из Румынии или других стран Евросоюза, а также с Украины.

30 сентября контракт на поставку российского газа в Молдавию был продлён до конца октября. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре.

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