Цены на газ в Европе снизились до $1000 за тысячу кубометров

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Цены на газ в Европе установились на уровне $1000 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Цены на газ в Европе снизились до $1000 за тысячу кубометров
  • Reuters

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF установилась на закрытии торгов чуть выше $1000 за тыс. куб. м, передаёт ТАСС.

Ранее цена на газ в Европе в ходе торгов превышала $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический рекорд. 

6 октября президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

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