Цена газа в Европе превысила $1900 за 1000 кубометров

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Цена на газ в Европе в ходе торгов превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
Цена газа в Европе превысила $1900 за 1000 кубометров
  • Reuters

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 11:28 мск выросла до отметки $1936 за 1 тыс. куб. м.

Ранее пять стран Европейского союза (Франция, Испания, Греция, Румыния и Чехия) призвали провести расследование, чтобы установить причину роста цен на газ.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

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