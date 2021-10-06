Цена газа в Европе превысила $1900 за 1000 кубометров
- Reuters
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 11:28 мск выросла до отметки $1936 за 1 тыс. куб. м.
Ранее пять стран Европейского союза (Франция, Испания, Греция, Румыния и Чехия) призвали провести расследование, чтобы установить причину роста цен на газ.
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.