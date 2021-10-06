Пять стран ЕС призвали провести расследование из-за роста цен на газ

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Пять стран Европейского союза, в том числе Франция, Испания, Греция, Румыния и Чехия, призвали провести расследование, чтобы установить причину роста цен на газ.
Пять стран ЕС призвали провести расследование из-за роста цен на газ
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на совместное заявление министров экономики и финансов этих стран.

Эти страны считают необходимым сформировать общий подход на европейском уровне для немедленного реагирования на скачки цен.

«Что касается газа, функционирование европейского газового рынка должно быть расследовано, чтобы понять, почему текущих газовых контрактов оказалось недостаточно», — отмечается в заявлении.

Кроме того, пять стран ЕС выступили за разработку совместных принципов по хранению газа для сглаживания ситуации с ростом цен, а также за повышение координации при закупке газа с целью усиления своих переговорных позиций.

Ранее зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что ЕК считает причиной энергетического кризиса в Евросоюзе неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергетические ресурсы достиг максимума за 25 лет.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

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