В ЕК заявили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет
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«Всё дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет», — приводит ТАСС его слова.
При этом он отметил, что рост цен на природный газ не заставит ЕС отступить от своих климатических задач, которые, по его словам, «высечены в камне».
6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов превысила $1600 за 1 тыс. куб. м, что установило новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.