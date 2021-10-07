Цены на газ в Европе опускались ниже $1000 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже $1000 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Как сообщает РИА Новости, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF начали торги в районе $1260, к 09:13 мск они достигли $1370, после чего в 10:22 торговались на уровне $981,1, что на 24% процента ниже расчётной среды предыдущего дня.

К 10:34 снова наметился рост до $1079,5.

6 октября Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

При этом он подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.