Цены на газ в Европе опускались ниже $1000 за тысячу кубометров

Короткая ссылка
Цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже $1000 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Цены на газ в Европе опускались ниже $1000 за тысячу кубометров
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF начали торги в районе $1260, к 09:13 мск они достигли $1370, после чего в 10:22 торговались на уровне $981,1, что на 24% процента ниже расчётной среды предыдущего дня.

К 10:34 снова наметился рост до $1079,5.

6 октября Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

При этом он подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить