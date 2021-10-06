Аналитик Юшков прокомментировал соблюдение Россией обязательства по транзиту газа

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков беседе с RT прокомментировал призыв президента России Владимира Путина полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу и не ставить другие страны «в трудное положение».

«Я думаю, что это был сигнал нашим европейским коллегам, которые постоянно говорят, что Россия во всём виновата и что она стала прокачивать меньше газа через Украину. В реальности, прокачка через Украину идёт в контрактных объёмах. И в этом плане «Газпром» не нарушает контрактные обязательства. Он должен прокачивать 109 млн кубов в сутки, а если даже он их не прокачивает, то должен это оплатить. В прошлом году, например, из-за коронавируса спрос в Европе был низкий и «Газпром» физически прокачал меньше, чем должен был, но он всё это оплатил. То есть выполнил свои контрактные обязательства. Так же и сейчас, если в какие-то периоды он не прокачивает 109 млн кубов, то он их оплачивает», — сказал Юшков.

Он отметил, что «Газпром» всегда позиционировал себя на европейском газовом рынке «как гарантирующий поставщик».

Юшков при этом не исключил, что от «Газпрома» «ждут дополнительной поставки газа» и вполне возможно, что в ближайшее время компания «будет удовлетворять больше заявок».

Ранее Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики призвал полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу.

По словам главы государства, не следует ставить другие страны «в трудное положение» и подрывать доверие к «Газпрому» как абсолютно надёжному партнёру.