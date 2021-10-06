В Госдуме прокомментировали готовность России соблюдать обязательства по транзиту газа

Вице-спикер Госдумы VII созыва Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал призыв президента России Владимира Путина полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу и не ставить другие страны «в трудное положение».

«Мы всегда говорили, что мы готовы выполнять все те договорённости, которые на себя берёт не только «Газпром», но и в принципе государство. Более того, уже более 50 лет «Газпром» выполняет все свои контрактные обязательства по работе с европейскими партнёрами», — сказал Ананских.

Как добавил парламентарий, «можно быть уверенным в том», что «Газпром» будет выполнять свои контрактные обязательства, в том числе с Украиной.

При этом Ананских подчеркнул, что контрактные обязательства должны вовремя продлеваться «на понятных и взаимовыгодных условиях».

Ранее Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики призвал полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу.

По словам главы государства, не следует ставить другие страны «в трудное положение» и подрывать доверие к «Газпрому» как абсолютно надёжному партнёру.

Он также поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе, при этом он подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.