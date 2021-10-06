Путин не исключил, что из-за отсутствия ремонта в ГТС Украины может «что-то лопнуть»

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность увеличения поставок газа через Украину, напомнил, что газотранспортная система республики не ремонтировалась «десятилетиями» и там в любой момент «может что-то лопнуть».

«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для «Газпрома» это в убыток. Как я уже сказал, по новым трубопроводным системам «Газпром» экономит примерно $3 млрд в год, имея в виду больший объём прокачки», — сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Он подчеркнул, что современное оборудование прокачки и новые трубы позволяют увеличить давление.

«Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти — и наступят вообще неблагоприятные последствия для всех: и для транзитной стороны, и для потребителя», — пояснил президент.

Путин призвал продумать возможное увеличение предложения на рынке, «только сделать нужно это аккуратно».

Во время совещания президент России поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе, при этом он подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.

Также Путин призвал полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу, чтобы не ставить другие страны «в трудное положение» и не подрывать доверие к «Газпрому» как абсолютно надёжному партнёру.