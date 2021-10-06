Путин не исключил, что из-за отсутствия ремонта в ГТС Украины может «что-то лопнуть»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин, комментируя возможность увеличения поставок газа через Украину, напомнил, что газотранспортная система республики не ремонтировалась «десятилетиями» и там в любой момент «может что-то лопнуть».
Путин не исключил, что из-за отсутствия ремонта в ГТС Украины может «что-то лопнуть»
  • РИА Новости

«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для «Газпрома» это в убыток. Как я уже сказал, по новым трубопроводным системам «Газпром» экономит примерно $3 млрд в год, имея в виду больший объём прокачки», — сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Он подчеркнул, что современное оборудование прокачки и новые трубы позволяют увеличить давление.

«Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти — и наступят вообще неблагоприятные последствия для всех: и для транзитной стороны, и для потребителя», — пояснил президент.

Путин призвал продумать возможное увеличение предложения на рынке, «только сделать нужно это аккуратно».

Во время совещания президент России поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе, при этом он подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.

Также Путин призвал полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу, чтобы не ставить другие страны «в трудное положение» и не подрывать доверие к «Газпрому» как абсолютно надёжному партнёру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить