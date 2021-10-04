«Оператор ГТС Украины» заявил, что транзит газа в Венгрию не возобновлялся
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По его словам, появившаяся в СМИ информация о том, что «Газпром» возобновил транзит через Украину в Венгрию, не соответствует действительности.
«Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — написал Макогон в Facebook.
1 октября сообщалось, что «Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток».