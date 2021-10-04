«Оператор ГТС Украины» заявил, что транзит газа в Венгрию не возобновлялся

Транзит российского газа в Венгрию не осуществляется с 1 октября, однако идёт реэкспорт из хранилищ, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, появившаяся в СМИ информация о том, что «Газпром» возобновил транзит через Украину в Венгрию, не соответствует действительности.

«Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — написал Макогон в Facebook.

1 октября сообщалось, что «Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток».