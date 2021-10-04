«Оператор ГТС Украины» заявил, что транзит газа в Венгрию не возобновлялся

Короткая ссылка
Транзит российского газа в Венгрию не осуществляется с 1 октября, однако идёт реэкспорт из хранилищ, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Оператор ГТС Украины» заявил, что транзит газа в Венгрию не возобновлялся
  • © REUTERS / Bernadett Szabo

По его словам, появившаяся в СМИ информация о том, что «Газпром» возобновил транзит через Украину в Венгрию, не соответствует действительности.

«Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — написал Макогон в Facebook.

1 октября сообщалось, что «Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить