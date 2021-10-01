«Газпром» начал поставки в Хорватию и Венгрию через «Турецкий поток»

«Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток».

«Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы «Булгартрансгаз» ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции», — приводит Интерфакс сообщение компании.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за его позицию по строительству «Турецкого потока».

Также сообщалось, что договор о долгосрочных поставках газа, заключённый между Венгрией и «Газпромом», вступил в силу 1 октября.