«Газпром» начал поставки в Хорватию и Венгрию через «Турецкий поток»

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«Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток».
«Газпром» начал поставки в Хорватию и Венгрию через «Турецкий поток»
  • Reuters

«Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы «Булгартрансгаз» ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции», — приводит Интерфакс сообщение компании.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за его позицию по строительству «Турецкого потока».

Также сообщалось, что договор о долгосрочных поставках газа, заключённый между Венгрией и «Газпромом», вступил в силу 1 октября.

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