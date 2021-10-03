Поставки газа через Украину в Венгрию продолжаются

Транзит газа через Украину в Венгрию продолжается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины».

Отмечается, что транзит газа в Венгрию 2 октября на украинской приграничной газоизмерительной станции «Берегово» составил 2,31 млн куб. м. Днём ранее транзит был вдвое больше — 4,8 млн куб. м.

Согласно данным оператора газотранспортной системы Венгрии, транзит газа с Украины в Венгрию непрерывно продолжается в течение 3 октября.

1 октября сообщалось, что «Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток».