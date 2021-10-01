Аналитик Юшков прокомментировал призыв Украины остановить «доминирование» «Газпрома» в Европе

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Ангелина Шурпина
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT призыв украинской стороны остановить усиление доминирующего положения «Газпрома» в Европе.
Аналитик Юшков прокомментировал призыв Украины остановить «доминирование» «Газпрома» в Европе
  • Reuters

«Призывы что-то сделать с российским «доминированием» на европейском газовом рынке довольно странные, потому что Европа сейчас страдает от дефицита газа. Россия старается как можно больше поставлять, идёт на исторический рекорд по объёму поставок, а тут нас призывают отказаться от этих поставок, чтобы европейцы уж точно зимой замёрзли и цены достигли 5000$ за 1000 кубов, что ли?» — отметил эксперт.

По его мнению, европейцы должны обратить внимание на «газовый терроризм в заявлениях Украины».

«Венгрия — наш давний партнёр, мы очень долго поставляем газ туда, поэтому призывы Украины отменить контракт довольно странные. Украина ничего от нашего нового контракта с Венгрией не теряет: у неё есть гарантированные доходы от транзита, контракт действует до конца 2024 года», — напомнил Юшков.

По словам эксперта, Украина пытается доказать, что Россия использует против неё «энергетическое оружие», для того чтобы «заставить Германию ввести санкции против «Северного потока — 2».

Ранее гендиректор оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что усиление доминирующего положения «Газпрома» на газовом рынке Европы «должно быть прекращено».

По его словам, монополизация газовых маршрутов «Газпромом» ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — «конкурентности и прозрачности».

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

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