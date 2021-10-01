На Украине призвали остановить усиление доминирующего положения «Газпрома» в Европе

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Гендиректор оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что усиление доминирующего положения «Газпрома» на газовом рынке Европы «должно быть прекращено».
На Украине призвали остановить усиление доминирующего положения «Газпрома» в Европе
  • AP
  • © Sergei Chuzavkov

Сообщение опубликовано в Facebook украинского оператора ГТС.

По его словам, монополизация газовых маршрутов «Газпромом» ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — «конкурентности и прозрачности».

«Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», — заявил Макогон.

По данным оператора ГТС Украины, «Газпром» с 1 октября остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии.

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