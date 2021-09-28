В Фонде энергетического развития прокомментировали ситуацию с газом в Венгрии

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Венгрии, в том числе подписание нового контракта с «Газпромом».
В Фонде энергетического развития прокомментировали ситуацию с газом в Венгрии
  • Reuters

«По сути, половину объёмов они получат по контракту, а половину — на спотовом рынке. Почему они так делают? Наверное, в текущей ситуации с ценами на газ логично было полностью перевести все закупки на контракт. С другой стороны, Будапешт понимает, что цены меняются», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, риски распределяют — что-то оставляют на спот, а что-то на долгосрочные контракты.

Как считает Пикин, примеру Венгрии могут последовать и другие страны Европы.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

В МИД Украины заявили, что обратятся в ЕК для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

В свою очередь, глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев «не имеет никакого отношения» к тому, с кем договаривается Венгрия.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

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