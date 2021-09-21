Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России до 5,8%

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5%, которые прогнозировали в июле, до 5,8%. Об этом сообщил замглавы министерства Алексей Херсонцев.

«Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем её на уровне 5,8%», — цитирует его ТАСС.

Как ранее отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования разгоняет инфляцию в России.

Она также не исключила, что в сентябре «инфляция будет где-то в районе 7%».

По её мнению, рост цен будет замедляться, «так как эффект разовых факторов будет влиять на него всё меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики — всё больше».