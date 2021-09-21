Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России до 5,8%
- РИА Новости
«Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем её на уровне 5,8%», — цитирует его ТАСС.
Как ранее отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования разгоняет инфляцию в России.
Она также не исключила, что в сентябре «инфляция будет где-то в районе 7%».
По её мнению, рост цен будет замедляться, «так как эффект разовых факторов будет влиять на него всё меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики — всё больше».