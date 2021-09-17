В ЦБ спрогнозировали годовую инфляцию в сентябре порядка 7%
Об этом сообщает РБК.
По мнению Набиуллиной, рост цен будет замедляться, «так как эффект разовых факторов будет влиять на него всё меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики всё больше.
Также в ЦБ ожидают, что с учётом проводимой политики уровень инфляции вернётся к 4–4,5% в 2022 году.
Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России начнёт снижаться в конце сентября 2021 года.
В ФБА «Экономика сегодня» сообщалось, что уровень годовой инфляции в России по состоянию на 6 сентября 2021 года достиг 6,74%.