В ЦБ спрогнозировали годовую инфляцию в сентябре порядка 7%

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не исключила, что в сентябре «инфляция будет где-то в районе 7%».

Об этом сообщает РБК.

По мнению Набиуллиной, рост цен будет замедляться, «так как эффект разовых факторов будет влиять на него всё меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики всё больше.

Также в ЦБ ожидают, что с учётом проводимой политики уровень инфляции вернётся к 4–4,5% в 2022 году.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России начнёт снижаться в конце сентября 2021 года.

В ФБА «Экономика сегодня» сообщалось, что уровень годовой инфляции в России по состоянию на 6 сентября 2021 года достиг 6,74%.

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