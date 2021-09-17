Набиуллина назвала сроки снижения инфляции в России
- РИА Новости
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«В четвёртом квартале (сентября. — RT) ожидаем снижения инфляции», — заявила Набиуллина в интервью РБК.
Она добавила, что инфляция в России сейчас находится на пике показателей.
По словам главы ЦБ, в сентябре 2021 года возможно небольшое повышение годовых значений.
2 сентября ЦБ представил сценарии развития экономической ситуации в России.
Ранее в ФБА «Экономика сегодня» сообщалось, что уровень годовой инфляции в России по состоянию на 6 сентября 2021 года достиг 6,74%.