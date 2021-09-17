Набиуллина назвала сроки снижения инфляции в России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России начнёт снижаться в конце сентября 2021 года.

«В четвёртом квартале (сентября. — RT) ожидаем снижения инфляции», — заявила Набиуллина в интервью РБК.

Она добавила, что инфляция в России сейчас находится на пике показателей.

По словам главы ЦБ, в сентябре 2021 года возможно небольшое повышение годовых значений.

2 сентября ЦБ представил сценарии развития экономической ситуации в России.

Ранее в ФБА «Экономика сегодня» сообщалось, что уровень годовой инфляции в России по состоянию на 6 сентября 2021 года достиг 6,74%.