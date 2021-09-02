ЦБ представил сценарии развития экономической ситуации в России

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ЦБ России опубликовал проект об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-й и период 2023 и 2024 годов.
ЦБ представил сценарии развития экономической ситуации в России
  • Reuters

Как отмечается на сайте регулятора, помимо базового сценария, рассматриваются ещё три варианта развития событий: «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция» и «Финансовый кризис».

В последнем сценарии говорится, что «финансовый кризис приведёт к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4—2,4%».

«Восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, однако уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут 3—4%. В то же время возвращение на уровень 2022 года произойдёт только к концу прогнозного горизонта (2024 год)», — отмечается в документе.

Ранее в Банке России сообщили, что «в июле 2021 года годовая инфляция уменьшилась на 0,04 п. п. — до 6,46%».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением. По её словам, ЦБ продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику.

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