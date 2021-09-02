ЦБ представил сценарии развития экономической ситуации в России
- Reuters
Как отмечается на сайте регулятора, помимо базового сценария, рассматриваются ещё три варианта развития событий: «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция» и «Финансовый кризис».
В последнем сценарии говорится, что «финансовый кризис приведёт к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4—2,4%».
«Восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, однако уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут 3—4%. В то же время возвращение на уровень 2022 года произойдёт только к концу прогнозного горизонта (2024 год)», — отмечается в документе.
Ранее в Банке России сообщили, что «в июле 2021 года годовая инфляция уменьшилась на 0,04 п. п. — до 6,46%».
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением. По её словам, ЦБ продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику.