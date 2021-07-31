Набиуллина высказалась об инфляции в России

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Инфляция в России станет долгосрочным явлением. Об этом, как пишет Financial Times, сообщила газете глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.
Набиуллина высказалась об инфляции в России
  • © Пресс-служба Банка России / РИА Новости

«У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее... Но они реагируют на пандемию, цены растут», — приводит слова главы регулятора издание.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику.

Российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам прокомментировал ситуацию с инфляцией в России. 

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