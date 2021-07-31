Набиуллина высказалась об инфляции в России
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«У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее... Но они реагируют на пандемию, цены растут», — приводит слова главы регулятора издание.
Набиуллина подчеркнула, что ЦБ продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику.
Российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.