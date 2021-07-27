Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

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Российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.
Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России
  • РИА Новости

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом — сейчас только говорил на примере США, — также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры», — заявил Путин.

Он отметил, что здесь играют роль разные факторы — как внутренние, так и внешние.

По его словам, «правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования».

Он подчеркнул, что важно, чтобы все предпринимаемые шаги были «скоординированы, выверены и сбалансированы».

«Уверен, что именно так мы и будем действовать», — добавил президент.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока нельзя, хотя в июне — первой половине июля 2021 года появились первые признаки ослабления инфляционного давления.

23 июля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 6,5% годовых.

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