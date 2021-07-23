Набиуллина: ЦБ пока не видит устойчивого снижения инфляции

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока нельзя, хотя в июне — первой половине июля 2021 года появились первые признаки ослабления инфляционного давления.
Набиуллина: ЦБ пока не видит устойчивого снижения инфляции
  • © Пресс-служба Банка России / РИА Новости

«В июне и первой половине июля появились первые признаки ослабления инфляционного давления. Этого пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивом замедлении инфляции», — приводит ТАСС её слова.

Также она отметила, что ключевая ставка вернётся в нейтральный диапазон, который оценивается регулятором на уровне 5—6%.

«По нашему уточнённому прогнозу, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6—7% годовых. В дальнейшем, по мере снижения инфляционных ожиданий, замедления инфляции, ставка вернётся в свой долгосрочный, нейтральный диапазон. Этот диапазон мы продолжаем оценивать в 5—6% при инфляции на цели Банка России вблизи 4%», — отметила она.

23 июля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 6,5% годовых.

Во II квартале 2021 года отечественная экономика вернулась к докризисному уровню, заявили в Банке России.

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