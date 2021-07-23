ЦБ: экономика России во II квартале 2021 года достигла докризисного уровня

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Во II квартале 2021 года отечественная экономика вернулась к докризисному уровню, заявили в Банке России.
ЦБ: экономика России во II квартале 2021 года достигла докризисного уровня
  • © РИА Новости

Об этом говорится в тексте заявления регулятора по итогам заседания совета директоров.

«По оценкам Банка России, во II квартале 2021 года российская экономика достигла докризисного уровня. Оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса», — отмечается в сообщении.

В Центробанке отметили, что потребительская активность превысила уровень, зафиксированный до начала пандемии.

Совет директоров Банка России ранее принял решение повысить ключевую ставку до 6,5% годовых.

По состоянию 16 июля, международные резервы России составляли $597,4 млрд. В ЦБ уточнили, что увеличение объёмов международных резервов произошло под воздействием положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

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