В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 16 июля составляют $597,4 млрд.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Объём международных резервов по состоянию на 16 июля составил $597,4 млрд, увеличившись за неделю на $3,6 млрд, или на 0,6%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличение объёмов международных резервов произошло под воздействием положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.