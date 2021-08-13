В ЦБ сообщили о снижении годовой инфляции в июле

В Банке России сообщили, что «в июле 2021 года годовая инфляция уменьшилась на 0,04 п. п. — до 6,46%».

Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

«Основное сдерживающее влияние оказало значительное снижение волатильных компонентов — темпов удорожания плодоовощной продукции и зарубежных поездок. При этом продолжилось повышение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и продовольствие без овощей и фруктов», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением. По её словам, ЦБ продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику.

Совет директоров Банка России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку до 6,5% годовых.