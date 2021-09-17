Глава ЦБ объяснила ситуацию с инфляцией в России

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Быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования разгоняет инфляцию в России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ объяснила ситуацию с инфляцией в России
  • РИА Новости

Об этом она сказала, выступая на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«Быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования разгоняет инфляцию», — заявила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина не исключила, что в сентябре «инфляция будет где-то в районе 7%».

По её мнению, рост цен будет замедляться, «так как эффект разовых факторов будет влиять на него всё меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики — всё больше».

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