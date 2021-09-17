Глава ЦБ объяснила ситуацию с инфляцией в России
- РИА Новости
Об этом она сказала, выступая на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».
«Быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования разгоняет инфляцию», — заявила глава ЦБ.
Ранее Набиуллина не исключила, что в сентябре «инфляция будет где-то в районе 7%».
По её мнению, рост цен будет замедляться, «так как эффект разовых факторов будет влиять на него всё меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики — всё больше».