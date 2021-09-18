На Украине предложили ряд действий на случай прекращения транзита газа

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украине необходимо предпринять ряд действий на случай, если Россия прекратит транзит газа.

Об этом она написала в статье для «Европейской правды».

Она считает «очень вероятным», что Россия может прекратить транзит газа по украинской территории.

По её словам, Украине «точно придётся перенастраивать» собственную газотранспортную систему.

Зеркаль заявила, что украинской стороне, во-первых, нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита. По её мнению, власти страны должны добиться включения Украины в «одну европейскую «группу риска» с Германией, Словакией и Польшей.

Также она считает необходимым объединение усилий с международными партнёрами и «доказать, что Россия, а в частности «Газпром», продолжает злоупотреблять своей монополией на поставки газа в ЕС по трубопроводам». По словам Зеркаль, «как бы это ни звучало грустно, в Европе и США до сих пор не все это понимают».

Кроме того, Зеркаль заявила о необходимости «заставить «Северный поток — 2» отвечать всем требованиям Третьего энергетического пакета ЕС».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что российская сторона готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но ей необходимо понимать объём закупок газа в Европе.

В Кремле напомнили, что «Газпром» подтвердил готовность транзитировать газ через Украину после 2024 года при условии, что это экономически целесообразно, и при условии, что ГТС Украины находятся в нормальном, рабочем состоянии.