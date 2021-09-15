Борисов выступил против следования путём Запада в топливной политике России

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Россия в вопросе формирования топливной политики не должна идти по пути Запада, считает российский вице-премьер Юрий Борисов. Он подчеркнул, что Российская Федерация может учитывать тренды в этой отрасли, однако не должна лишаться «естественных преимуществ».
Борисов выступил против следования путём Запада в топливной политике России
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом он заявил на пленарной сессии «Новая промышленная политика: мир в эпоху глобальных изменений» в ходе Тюменского нефтегазового форума.

«Мне кажется, что Россия (в развитии своей топливной политики. — RT) должна идти своим путём, а не путём, который нам навязывают, в частности, западные партнёры. Конечно, Россия будет учитывать все тренды, но хочу подчеркнуть, что мы не должны лишаться наших естественных преимуществ», — сказал Борисов.

Переход к зелёной энергетике в Европе и Северной Америке может произойти «значительно раньше», отметил он.

Вице-премьер при этом подчеркнул, что остаётся и другой мир, где будут востребованы традиционные продукты. В качестве примеров он назвал Индию, Китай, «Азию в целом» и Африку.

«В этом и заключается суверенность нашего пути: с учётом вот этих мировых тенденций, выверенно и здраво, не галопируя (идти) по этой дорожке», — цитирует ТАСС Борисова.

В августе канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что в Европе намерены достичь климатического нейтралитета. Это означает, что через 25 лет страны будут нуждаться в гораздо меньших объёмах газа, нежели сейчас, отметила она.

В марте «Газпром» поставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа в Европу.

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