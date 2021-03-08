«Газпром» поставил первую партию зелёного СПГ в Европу

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«Газпром» поставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщила гендиректор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.
«Газпром» поставил первую партию зелёного СПГ в Европу
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Сегодня группа «Газпром» осуществила поставку первой в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральной партии СПГ. Груз сжиженного газа российского производства был доставлен на терминал «Дрэгон» в Великобритании компанией «Газпром Глобал Эл-эн-джи Лимитед». Покупателем выступила компания «Ройял Датч Шелл», — говорится в пресс-релизе компании.

Как отметила Бурмистрова, эта первая для «Газпрома» поставка, реализованная совместно с Shell, «является ещё одним подтверждением того, что газовая отрасль способствует климатическим целям».

«Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива», — напомнила она.

Ранее российская компания «НОВАТЭК» подписала с китайской Shenergy Group договор на поставку в КНР более 3 млн тонн сжиженного природного газа за 15 лет.

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