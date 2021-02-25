В НОВАТЭКе рассказали о поставках СПГ китайской Shenergy
- РИА Новости
«НОВАТЭК заключил с Shenergy Group долгосрочный договор на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ — 2», — говорится в сообщении компании.
Уточняется, что СПГ будет поставляться на условиях DES на терминалы в Китае.
Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон отметил, что китайский рынок является одним из ключевых в стратегии маркетинга СПГ компании.
12 июня 2020 года в НОВАТЭКе рассказали, что главы компаний — участников проекта «Арктик СПГ — 2» провели рабочую встречу.