В НОВАТЭКе рассказали о поставках СПГ китайской Shenergy

Российская компания НОВАТЭК подписала с китайской Shenergy Group договор на поставку в КНР более 3 млн тонн сжиженного природного газа за 15 лет.

«НОВАТЭК заключил с Shenergy Group долгосрочный договор на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ — 2», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что СПГ будет поставляться на условиях DES на терминалы в Китае.

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон отметил, что китайский рынок является одним из ключевых в стратегии маркетинга СПГ компании.

12 июня 2020 года в НОВАТЭКе рассказали, что главы компаний — участников проекта «Арктик СПГ — 2» провели рабочую встречу.