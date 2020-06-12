В НОВАТЭКе рассказали о ходе реализации проекта «Арктик СПГ — 2»

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В НОВАТЭКе рассказали, что главы компаний — участников проекта «Арктик СПГ — 2» провели рабочую встречу. 
В НОВАТЭКе рассказали о ходе реализации проекта «Арктик СПГ — 2»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что во время встречи «стороны отметили прогресс реализации проекта».

В сообщении говорится, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, «удалось выдержать плановый график реализации по всем направлениям».

Так, общий прогресс по проекту «составляет 19%. Бетонирование первой платформы ОГТ выполнено на 37%».

Сообщается, что «заводы-изготовители модулей работают на полную мощность, подрядчики по строительным/EPC договорам полностью мобилизованы, договоры поставок заключены и выполняются».

«На Утреннем месторождении пробурено уже девять эксплуатационных скважин, в работе три буровые установки. С учётом прогресса, участники выразили уверенность в соблюдении графика реализации проекта», — рассказали в НОВАТЭКе.

В декабре 2019 года министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выступил за усиление сотрудничества с Россией по энергетическому проекту «Арктик СПГ — 2».

В июне 2019 года НОВАТЭК заключил договор с Mitsui/JOGMEC о продаже доли в «Арктик СПГ — 2».

Эксперт Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что японский консорциум Mitsui/JOGMEC купит у НОВАТЭКа 10% в «Арктик СПГ — 2».

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