Япония выступила за усиление партнёрства с Россией по «Арктик СПГ — 2»

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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выступил за усиление сотрудничества с Россией по энергетическому проекту «Арктик СПГ — 2».
Япония выступила за усиление партнёрства с Россией по «Арктик СПГ — 2»
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом он заявил на заседании российско-японской межправительственной комиссии.

«В частности, энергетика. Например, проект «Арктик СПГ — 2», в котором участвуют японские компании, — это та сфера, где спрос и технологии Японии и потенциал России взаимодополняют друг друга. Я лично хочу ещё больше усилить это сотрудничество», — цитирует Мотэги РИА Новости.

Вместе с тем он отметил потенциал для взаимодействия государств в сфере медицины и «умных »городов, а также на Дальнем Востоке в области сельского хозяйства, создании перевалочной базы СПГ на Камчатке, использования Транссибирской магистрали.

В июне «НОВАТЭК» заключил договор с Mitsui/Jogmec о продаже доли в «Арктик СПГ — 2».

Эксперт Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что японский консорциум Mitsui/Jogmec купит у «НОВАТЭК» 10% в «Арктик СПГ — 2».

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