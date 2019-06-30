Эксперт оценил планы японского консорциума купить 10% в «Арктик СПГ — 2»

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что японский консорциум Mitsui/Jogmec купит у «НОВАТЭК» 10% в «Арктик СПГ — 2».

«Эта сделка показывает, что российско-японское сотрудничество в нефтегазовой сфере снова начало расширяться», — заявил он.

По его словам, это обычная практика, когда акционеры через экспортно-импортное финансирование получают возможность привлекать своих поставщиков и подрядчиков в подобный проект.

«Что касается позиции России как государства по этому проекту, то нам необходимо как привлечение иностранных инвестиций, так и сотрудничество с нашими зарубежными партнёрами по нефтегазовой отрасли», — отметил Гривач.

Ранее Интерфакс сообщал, что «НОВАТЭК» в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ заключил договор с Mitsui/Jogmec о продаже доли в «Арктик СПГ — 2».