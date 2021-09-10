Аналитик рассказал, когда может произойти снижение цен на газ в Европе

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $700 за 1 тыс. кубометров.

«Несколько факторов повлияли (на цену. — RT) в совокупности. Во-первых, есть факторы, которые были объективными, просто погодные: холодная зима, жаркое лето. Были высокие цены зимой, многие компании ждали лета, чтобы закупиться, но лето пришли, а цены не упали. Большой спрос в Азии, высокие цены в Азии. Это конъюнктурные сюжеты, а есть ещё то, что связано с фундаментальными факторами. Европа ушла от долгосрочных контрактов, которые бы обязали бы поставлять газ даже в условиях того, когда на биржах цены высокие», — объяснил Митрахович.

Он отметил, что «Европа убедила себя в том, что биржа — это обязательно низкая цена», но, как подчеркнул эксперт, на практике это не так.

«Так что все эти факторы сложились. Что касается будущего, я думаю, что снижение цен может произойти с запуском «Северного потока — 2». Но поскольку он ещё только готовится к работе и антимонопольные ограничения есть, то, конечно, мгновенно его запуск ситуацию не изменит... Он поможет ценам упасть, но это не мгновенное решение проблемы. Если Европа будет принимать решение снимать антимонопольное регулирование в отношении «Газпрома», тогда подобные новости будут толкать цены вниз», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $700 за 1 тыс. кубометров.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 9 сентября на 17:27 мск превысила $700 за 1 тыс. кубометров.