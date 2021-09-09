В Фонде энергетической безопасности прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

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Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2».
В Фонде энергетической безопасности прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»
  • Reuters
  • © Axel Schmidt

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что на данный момент трудно спрогнозировать, кто окажется у власти в Германии, так как ни у одной партии нет заметного перевеса.

Как отметил Гривач, из крупных политических сил в стране негативно к «Северному потоку — 2» настроены только зелёные.

«Не думаю, что по итогам выборов они получат полномочия, позволяющие сыграть ключевую роль в определении позиции правительства Германии к «Северному потоку — 2», — сказал он.

Эксперт добавил, что нормальная работа газопровода нужна немецким и европейским потребителям газа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что в Балтийском море осуществлена сварка последней трубы второй нитки «Северного потока — 2».

27 августа сообщалось, что проект газопровода находится на финальной стадии реализации.

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