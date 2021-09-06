Уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2»

В Балтийском море осуществлена сварка последней трубы второй нитки «Северного потока — 2». Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2»», — говорится в сообщении.

Как отмечается, теперь она будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах.

Следующий шаг — стыковка методом надводного захлёста секций, идущих от берега Германии и из вод Дании.

Затем планируется провести пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что ждать завершения строительства осталось совсем недолго.

В конце августа сообщалось, что трубопровод находится на финальной стадии реализации.