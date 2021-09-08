Новак обсудил с представителем ФРГ возможность транзита газа через Украину после 2024 года

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Вице-премьер России Александр Новак обсудил с представителем из Германии Георгом Графом Вальдерзее возможность продления транзита газа через Украину после 2024 года.
Новак обсудил с представителем ФРГ возможность транзита газа через Украину после 2024 года
  • Reuters

На встрече с германским дипломатом, который занимает пост уполномоченного правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину, Новак подчеркнул, что Германия «была, есть и останется» главным партнёром для российского ТЭК на европейском направлении.

Как напомнили в правительстве России, уже в 2023 году Москва и Берлин отметят 50-летний юбилей с начала поставок российского газа в Германию.

«В ходе рабочей встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации», — сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон ранее высказался о том, что Киеву нужен транзит российского газа и после 2024 года. Договор об этом он хотел бы продлить, не дожидаясь истечения контракта.

Президент России Владимир Путин заявлял, что российская сторона готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но ей необходимо понимать объём закупок газа в Европе.

В Кремле напомнили, что «Газпром» подтвердил готовность транзитировать газ через Украину после 2024 года при условии, что это экономически целесообразно, и при условии, что ГТС Украины находятся в нормальном, рабочем состоянии.

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