Силуанов: экономический кризис из-за пандемии в России ещё не закончился

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Экономический кризис в России, который был вызван пандемией коронавируса, ещё не завершён, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов: экономический кризис из-за пандемии в России ещё не закончился
  • © Federation Council of Russia
  • globallookpress.com

«Мы не можем так говорить, что кризис полностью миновал, конечно, поскольку кризисные явления и вопрос пандемии ещё не сняты с повестки дня», — приводит ТАСС слова Силуанова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что Минэкономразвития закладывает в макропрогноз рост ВВП России в 2021 году на 4,2%. 

До этого ЦБ России опубликовал проект об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-й и период 2023 и 2024 годов.

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