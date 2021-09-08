Силуанов: экономический кризис из-за пандемии в России ещё не закончился
- © Federation Council of Russia
- globallookpress.com
«Мы не можем так говорить, что кризис полностью миновал, конечно, поскольку кризисные явления и вопрос пандемии ещё не сняты с повестки дня», — приводит ТАСС слова Силуанова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее стало известно, что Минэкономразвития закладывает в макропрогноз рост ВВП России в 2021 году на 4,2%.
До этого ЦБ России опубликовал проект об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-й и период 2023 и 2024 годов.