Сахар включили в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций

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Правительство России включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций.
Сахар включили в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. Распоряжение об этом приняло правительство», — говорится в сообщении.

Как уточняется, интервенции используются как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей.

Например, когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен государство продаёт эту продукцию, стабилизируя ситуацию на рынке.

В кабмине добавили, что формирование государственного интервенционного фонда начнётся в 2022 году.

В июле председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил о возможном росте цен на основные продукты питания.

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