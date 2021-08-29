Сахар включили в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций

Правительство России включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций.

«Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. Распоряжение об этом приняло правительство», — говорится в сообщении.

Как уточняется, интервенции используются как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей.

Например, когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен государство продаёт эту продукцию, стабилизируя ситуацию на рынке.

В кабмине добавили, что формирование государственного интервенционного фонда начнётся в 2022 году.

В июле председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил о возможном росте цен на основные продукты питания.