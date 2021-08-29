Аналитик Верников назвал лучший способ защиты сбережений от инфляции

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников в интервью агентству «Прайм» назвал лучший способ защиты сбережений от инфляции.

«Имеет смысл вкладываться в любые материальные активы», — заявил Верников.

Также он отметил, что покупка недвижимости защищает от инфляции, но не в полной мере, так как рынок нестабилен.

По мнению инвестиционного аналитика, «чуть меньше пострадают накопления в долларах», поскольку у Федеральной резервной системы США больше возможностей для подъёма ключевой ставки.

Кроме того, Верников заметил, что хорошим вложением станет покупка акций растущих бизнесов.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал действия российского правительства и Центробанка в отношении инфляции.

В июле глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась о ситуации с инфляцией в России. Также она заявила, что ЦБ продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику.