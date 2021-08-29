Аналитик Верников назвал лучший способ защиты сбережений от инфляции

Короткая ссылка
Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников в интервью агентству «Прайм» назвал лучший способ защиты сбережений от инфляции.

«Имеет смысл вкладываться в любые материальные активы», — заявил Верников.

Также он отметил, что покупка недвижимости защищает от инфляции, но не в полной мере, так как рынок нестабилен.

По мнению инвестиционного аналитика, «чуть меньше пострадают накопления в долларах», поскольку у Федеральной резервной системы США больше возможностей для подъёма ключевой ставки.

Кроме того, Верников заметил, что хорошим вложением станет покупка акций растущих бизнесов.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал действия российского правительства и Центробанка в отношении инфляции.

В июле глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась о ситуации с инфляцией в России. Также она заявила, что ЦБ продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить