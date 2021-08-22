Путин прокомментировал действия кабмина и ЦБ в отношении инфляции
- РИА Новости
«Правительство и Центральный банк предпринимают все необходимые действия для того, чтобы снизить параметры инфляции. Перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики и социальной сферы», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась о ситуации с инфляцией в России. Также она заявила, что ЦБ продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику.