Путин прокомментировал действия кабмина и ЦБ в отношении инфляции

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Президент России Владимир Путин прокомментировал действия российского правительства и Центробанка в отношении инфляции.
Путин прокомментировал действия кабмина и ЦБ в отношении инфляции
  • РИА Новости

«Правительство и Центральный банк предпринимают все необходимые действия для того, чтобы снизить параметры инфляции. Перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики и социальной сферы», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась о ситуации с инфляцией в России. Также она заявила, что ЦБ продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику.

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