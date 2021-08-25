За первое полугодие несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил $15,38 млрд
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- РИА Новости
«Московские экспортёры с каждым годом улучшают свои показатели. За последние два года им удалось увеличить несырьевой неэнергетический экспорт в полтора раза: с $10,82 млрд в первом полугодии 2019 года до $15,38 млрд в первом полугодии 2021 года», — приводит его слова НСН.
Продукция из Москвы экспортируется на 175 иностранных рынков, при этом основным партнёром являются США — объём поставок туда составляет $1,78 млрд.
В июле несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Италию вырос на 157% в I квартале.