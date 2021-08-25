За первое полугодие несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил $15,38 млрд

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы за первые полгода 2021 года увеличился на 31,5% в сравнении с показателями за аналогичный период в прошлом году, заявил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московские экспортёры с каждым годом улучшают свои показатели. За последние два года им удалось увеличить несырьевой неэнергетический экспорт в полтора раза: с $10,82 млрд в первом полугодии 2019 года до $15,38 млрд в первом полугодии 2021 года», — приводит его слова НСН.

Продукция из Москвы экспортируется на 175 иностранных рынков, при этом основным партнёром являются США — объём поставок туда составляет $1,78 млрд.

В июле несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Италию вырос на 157% в I квартале.