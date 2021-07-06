Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Италию вырос на 157% в I квартале

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Московский несырьевой неэнергетический экспорт в Италию в I квартале 2021 года вырос более чем в два с половиной раза. Как отмечается, продукции поставили на сумму более $410 млн, что на 157,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Италию вырос на 157% в I квартале
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, также вырос товарооборот между Москвой и Италией.

В отчётный период он составил почти $3,5 млрд.

«Это на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года — тогда товарооборот достиг $3,34 млрд», — сказал Ефимов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла первое место в России по экспорту мясной продукции.

Так, в I квартале 2021 года регион продал её на $46,5 млн.

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