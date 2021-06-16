Подмосковье заняло первое место в России по экспорту мяса
- Pixabay
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, экспорт мяса вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом.
«Московская область вышла в лидеры России по экспорту мяса и субпродуктов», — сказал он.
Главный импортёр продукции их Подмосковья — Китай.
«Экспорт куриных субпродуктов в КНР за I квартал года составил $29,7 млн», — добавил Воскресенский.
Ранее НСН сообщала, что в 2020 году экспорт спортивных товаров из Москвы составил $17,06 млн.