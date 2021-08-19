По «Северному потоку — 2» в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа

По газопроводу «Северный поток — 2» в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа, сообщил «Газпром». По данным компании, за семь месяцев ткущего года поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд куб. м.

Как уточняется,2020-й год стал рекордным по поставкам газа на европейский рынок по газопроводу «Северный поток».

«По нему было транспортировано 59,3 млрд куб. м газа — на 7,8% больше его плановой производительности (55 млрд куб. м)», — отметили в пресс-службе компании.

Там также добавили, что уровень заполненности ПХГ Германии на 1 августа 2021 года составил всего 50,7% (на 1 августа 2020 года — 88,6%, 2019 года — 85,9%).

9 августа посол России в Германии Сергей Нечаев заявлял, что на данный момент строительные работы по трубопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии.

В конце июля в Nord Stream 2 AG сообщали, что газопровод построен на 99%, судно «Академик Черский» полностью завершило свои работы.