В Центре макроэкономического анализа прокомментировали ситуацию с ценами на картофель

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Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов прокомментировал ситуацию с ценами на картофель.
В Центре макроэкономического анализа прокомментировали ситуацию с ценами на картофель
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«В прошлом году его (картофеля. — RT) собрали меньше 20 млн тонн. До этого практически выходили на самообеспечение — собирали 22—23 млн тонн. То есть запас получился меньше обычного на 10—15%», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как объяснил Белоусов, запасов картофеля и других овощей в России нет, поскольку это не биржевой товар.

А импортного картофеля в стране не очень много, и он дорогой, добавил эксперт.

Ранее в Минпромторге сообщили о тенденции к снижению цен на овощи из так называемого борщевого набора, которая заметна и у производителей, и у торговых сетей.

Как передавало kp.ru, в Роскачестве дали советы по выбору картофеля.

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