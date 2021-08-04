В Минпромторге отметили снижение цен на овощи

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В Минпромторге сообщили о тенденции к снижению цен на овощи из так называемого борщевого набора, которая заметна и у производителей, и у торговых сетей.
В Минпромторге отметили снижение цен на овощи
  • © Andrey Turusov/Russian Look
  • globallookpress.com

По данным Минпромторга, в сравнении с предыдущей неделей цены на морковь снизились более чем на 11%, на картофель — примерно на 6,5%, на лук — около 1%.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, цены на плодоовощную продукцию в России за неделю с 27 июля по 2 августа текущего года снизились в среднем на 3,1%.

«Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей, при этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня», — приводит агентство слова замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство продолжит внимательно отслеживать ситуацию с ценами на продукты и услуги.

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