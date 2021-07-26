Мишустин пообещал продолжить мониторинг за ситуацией с ценами на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство продолжит внимательно отслеживать ситуацию с ценами на продукты и услуги.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги», — заявил он.

Также премьер в ходе беседы с рыбопромышленниками на Итурупе заявил, что государство будет субсидировать железнодорожные перевозки минтая с территории Дальневосточного федерального округа в центральную часть России. Отмечается, что будут выделяться субсидии на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая.

Ранее Мишустин заявил, что российские власти обсуждают возможность освободить предпринимателей, которые инвестируют в экономику Курильских островов, от обязанностей налогоплательщиков.